Oggi in Piemonte vaccinate oltre 40mila persone

ALESSANDRIA - Proprio nella giornata in cui viene ufficializzato l'ingresso del Piemonte in zona bianca (a partire da lunedì), arrivano dati importanti sui numeri della campagna vaccinale: nelle giornata di oggi, venerdì 11 giugno, le somministrazioni sono state superiori a quota 40mila.

Per la precisione, sono 40.329 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 2.510 è stata somministrata la seconda dose. Tra i vaccinati di oggi in particolare sono 4.183 i trentenni, 13.854 i quarantenni, 9.612 i cinquantenni, 2.285 i sessantenni, 830 i settantenni, 902 gli estremamente vulnerabili e 303 gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 2.910.403dosi (di cui 926.851 come seconde), corrispondenti all’89% di 3.277.340 finora disponibili per il Piemonte. Il totale comprende le 11.200 dosi di Johnson&Jonhson consegnate ieri alle aziende sanitarie.

ZONA BIANCA

Il Piemonte entrerà in zona bianca lunedì 14 giugno: lo ha ufficializzato il ministro Roberto Speranza al presidente della Regione, Alberto Cirio. “Questo vuol dire che non ci sarà più il coprifuoco e avremo maggiore libertà - ha commentato il presidente Cirio - Ma non vuol dire che non dobbiamo più stare attenti. Per vivere questa libertà e poterne godere appieno abbiamo il dovere di continuare a essere prudenti. Indossiamo la mascherina, evitiamo gli assembramenti e viviamo questo momento con grande senso di responsabilità”.