Lavagnino, torna il concorso che ricorda il celebre compositore

GAVI — Per onorare la memoria di Angelo Francesco Lavagnino, prolifico e attento compositore di musica colta e per film, l’Orchestra Classica di Alessandria, in collaborazione con il comune di Gavi, Rti-Mediaset e il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma organizza la 12ª edizione del Concorso internazionale di composizione per immagini "Lavagnino 2021".

Il concorso si concluderà con la serata di premiazione il 13 novembre, alle 21, al Teatro Civico di Gavi, e vedrà la partecipazione della giuria, composta da Franco Piersanti, Carlo Crivelli, Luigi Giachino, Paolo Paltrinieri, Andrea Morricone, Federico Savina, Paola Vanoni, Paolo Manera, Giovanni Gioanola e Luciano Girardengo, direttore artistico del concorso.

Il concorso prevede di realizzare un commento musicale per una sequenza (scelta tra tre inviate ai partecipanti) con un organico no limits. Sono previsti premi, consistenti in tre borse di studio, l'inserimento del vincitore nell'organico dei compositori che collaborano alle produzioni musicali Rti-Mediaset e la partecipazione gratuita a un laboratorio di musica per film offerto dal Centro Sperimentale di Cinematografia.

Il concorso Lavagnino, che fa parte della 21ª edizione del Festival internazionale dedicato ad Angelo Francesco Lavagnino "Musica e cinema" e che ha goduto finora dell'adesione del Presidente della Repubblica, si svolgerà in autunno in provincia, con una serie di proiezioni e concerti. Info: www.lavagninofestival.it.