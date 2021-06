Ginnastica artistica, Franco e Camera cercano la finale di Rimini

SERRAVALLE SCRIVIA — Due ragazze della Società Ginnastica Serravallese Tre Colli parteciperanno la settimana prossima alla fasi finali del campionato di ginnastica artistica femminile in svolgimento dal 18 al 27 giugno. La manifestazione, denominata “Finali Nazionali Summer Edition” è promossa dalla Federazione Ginnastica d’Italia per tutte le discipline ginniche e si terrà alla Fiera di Rimini.

Le serravallesi Gaia Camera e Giulia Franco, Junior di seconda categoria, sono pronte per gareggiare con un centinaio di concorrenti nel livello C cercando di centrare la finale a cui accederanno le prime quaranta atlete. Sarà dura ma il presidente Mario Sterpone spera in loro per una bella prestazione.