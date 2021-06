Mtb, Cinghiali protagonisti in Coppa Italia e al Trophy Giovanissimi

NOVI LIGURE — Bella domenica di sport per la mountain bike piemontese. Il caldo torrido dello scorso weekend non ha rallentato gli atleti novesi de I Cinghiali, divisi su più fronti sia agonistici che cicloturistici.

Terreno rovente non solo per la temperatura ma per il numero e la qualità degli atleti scesi sul campo gara a Luganano, nel piacentino, per la terza prova della Coppa Italia giovanile di Mtb. Un challenge che porta ragazzi e ragazze da tutta Italia suddivisi nelle rappresentative regionali.

Il percorso impegnativo e il caldo che metteva a dura prova non ha intimidito i ragazzi novesi, un ottimo risultato è stato raggiunto da Moncalvo Pietro per la categoria Allievi, che dimostra gara dopo gara un importante stato di forma. Chiude in 14esima posizione su un gruppo di circa 100 partenti e dopo circa un'ora di estenuante ritmo. Molto bene anche Simone Pichetto, per la categoria esordienti, che nonostante una foratura all'ultimo giro riesce a tagliare il traguardo in 15esima piazza e Leonardo Focante che sfiora la zona punti tagliando il traguardo in 29esima posizione, con un gruppo foltissimo di partenti in griglia. Sempre tra gli esordienti chiudono la gara Chiappuzzo Amedeo e Murgioni Umberto dimostrando carattere per portare a termire la loro prestazione. Costretto al ritiro invece, tra gli allievi, Federico Barbieri.

A Lugagnano sono stati convocati anche alcuni esponenti della categoria G6 che hanno corso una gara promozionale in vista del passaggio di categoria per la prossima stagione, così da avvicinarli al mondo giovanile salto molto importante per la carriera ciclistica dei ragazzi che iniziano la loro avventura nelle categorie agonistiche. Subito due risultati di rilievo per i Cesare Girotto e Simone Grenghi, esponenti del folto vivaio della scuola novese di mtb. Sfiora il podio per poco "Cesarino" che battaglia fino alla fine e chiude in quarta posizione, mentre finisce ottavo Simone che si è dovuto destreggiare tra i tanti avversari partendo da una posizione più arretrata in griglia.

La squadra de I Cinghiali di Novi Ligure della categoria Giovanissimi (ragazzi e ragazze dai 7 ai 12 anni) invece ha affrontato la seconda prova del Mtb Trophy organizzata da “La Bicicletteria“ sul circuito allestito ad Acqui Terme presso il centro sportivo di Mombarone.

Più di 200 partecipanti appartenenti alle categorie da G1 a G6 maschi e femmine e 23 squadre piemontesi, in una giornata caldissima ed ancora caratterizzata dalle restrittive norme anti Covid, hanno dato vita ad una gara entusiasmante, interpretata benissimo dai ragazzi e ragazze de “I Cinghiali” che hanno conquistato diversi podi e numerosi piazzamenti nelle varie categorie, accumulando preziosi punti per la classifica finale. Gli atleti novesi per la seconda gara consecutiva hanno conquistato il primo posto e detengono il primato dopo due giornate.

Anche il settore cicloturistico ha vissuto un lungo weekend all'insegna dei bellissimi territori e entusiasmanti tracciati dell'Isola d'Elba. Un gruppo di ragazzi e adulti del gruppo di Novi Ligure accompagnati dal presidente Luigi Fiorone hanno vissuto splendide giornate all'insegna della scoperta del fantastico territorio elbano particolarmente adatto alle escursioni in mountain bike.