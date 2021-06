ViaggiAmo con i libri, due giorni di presentazioni e laboratori

ARQUATA SCRIVIA — Due giorni a tutta cultura con la rassegna "ViaggiAmo con i libri", in programma oggi e domani ad Arquata Scrivia. «È il primo di tre eventi estivi – spiega l’assessore Nicoletta Cucinella – Ogni mese il focus sarà diverso. In questa edizione daremo risalto ad autori ed editori locali. Chiuderemo a settembre con un evento legato a Dante e allo studioso arquatese Marco Giovanni Ponta, che ha scritto libri sul sommo poeta».

Appuntamento quindi in piazza Bertelli dalle 10 alle 19, per i laboratori alla sala Soms di piazza Nuova. In programma proposte per tutte le fasce di età: presentazioni di libri, incontri per bambini tra cui quello con Eleanor Ann Peterson e il suo libro in inglese con attività creative a tema, laboratorio artistico sulla tecnica del mosaico con Valentina Biletta.

Oggi alle 10.00 presentazione di "La pietra arenaria di Costa Montada: storia di un territorio" di Edoardo Morgavi e alle 21.00 "L'equilibrio dei sassi" di Gianluigi Mignacco.

Domani le presentazioni proseguono con un fitto programma. Alle 10.00 "Anfibi e rettili della Liguria" di Fabrizio Oneto, Dario Ottonello e Giacomo Rosa, a seguire "Istantanee. Ironie e sentimento" di Marisa Giacobbe. Alle 11.15 "Mangiare sano con le erbe - Guida alla raccolta e alla cucina in 174 ricette" di Anna Rivera. Si riprende alle 14.45 con "Ankh, Viaggio avventuroso tra i misteri del mondo" di Paolo Abbondanza seguito da "La nidiata dell’aquila" di Marta Tempra e Furi Thot e "L’urlo dell’ape regina" di Graziano Moro. Alle 17.00 "Aisha e il segreto di Ikram" di Melissa Convertino, seguirà "L’usignolo e occhi di cielo" di Stefania Chiappalupi e "Acerbe" di Emanuele Repetto.

A corollario della manifestazione un altro importante appuntamento culturale: sabato mattino l'apertura della mostra che vuole celebrare i 50 anni di attività artistica di Enrico Debenedetti, artista arquatese che ha raggiunto questo traguardo ragguardevole nel 2020, attraverso l'esposizione delle sue opere più significative nell'atrio del palazzo municipale che rimarrà allestita per i successivi 15 giorni.