Raccolta differenziata "porta a porta", altri incontri con i residenti

GAVI — Proseguono gli incontri con la popolazione di Gavi in vista dell’avvio del “porta a porta” spinto. Dopo i residenti del centro storico, ora Gestione Ambiente incontra i residenti della zona fuori il centro storico, dove si stanno ancora consegnando i kit dei contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata. Gli incontri si svolgeranno presso il campo sportivo Pedemonte.

Domani, martedì 22 giugno alle 21.00 sono invitati a partecipare i cittadini residenti in via Bosio, via Caduti di Russia, via Parodi, via Risorgimento, via Roma, via Sant’Eusebio, via Tommaso Reggio, viale della Rimembranza e via Voltaggio.

Giovedì 24 giugno, sempre alle 21.00, toccherà ai residenti di via Cavalieri di Vittorio Veneto, via Generale Rebora, largo Lavagnino, via Pietro Nattino, via Piona, strada Villa Gavina, via Zefferino Bertelli.

Per limitare l’assembramento, è consigliabile la presenza di un solo componente per nucleo familiare. In caso di maltempo, il calendario potrebbe subire variazioni.