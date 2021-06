Imprese in crisi per il lockdown, nuovi contributi a fondo perduto

NOVI LIGURE — Torna il “Bonus Novi” per le imprese in difficoltà. È stato infatti pubblicato il secondo bando per la concessione di contributi a fondo perduto finalizzati a sostenere le piccole e medie imprese del settore della somministrazione, del commercio e dei servizi, inclusi quelli svolti in forma artigiana. Si tratta di fondi (150 mila euro) destinati dall’amministrazione comunale per contrastare le difficoltà connesse all’emergenza epidemiologica da Covid.

Il contributo può essere richiesto da attività con sede operativa sul territorio del Comune di Novi Ligure e sede legale in Piemonte per le quali sia stata individuata la chiusura durante la fase del lockdown 2021 e che abbiano avuto una diminuzione del fatturato almeno pari al 30 per cento rispetto al fatturato del primo semestre 2019.

Possono altresì usufruire del “Bonus Novi” le attività non obbligate alla chiusura durante la fase del lockdown 2021, ma che hanno avuto una diminuzione del fatturato almeno pari al 50 per cento rispetto al fatturato del primo semestre 2019.

L’importo del contributo massimo è di 800 euro e sarà erogato, in relazione al numero di domande valide pervenute, sino a esaurimento delle risorse complessive a disposizione.

Il bando con le modalità di partecipazione e il fac simile di domanda è disponibile sul sito del Comune. Le domande devono pervenire entro il 31 agosto esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comunenoviligure.it.