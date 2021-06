Big e giovani, scatta da Pasturana un Giro dell’Appennino “rivoluzionario”

PASTURANA — Dalle dolci colline del Novese alla gradevole aria salmastra che si respira nel cuore di Genova, dopo aver affrontato un’ascesa inedita. Scatterà stamattina, giovedì 24 giugno, alle ore 10.45, da Pasturana, l’82esima edizione di un Giro dell’Appennino – Gran premio Elah Dufour “rivoluzionario”, carico di attese e di novità.

Da Pasturana gli atleti si metteranno in viaggio verso Novi alla volta dello stabilimento Elah Dufour (dove sarà posto il chilometro zero, con passaggio previsto alle ore 11.00), poi seguiranno la 35 ter fino a Novi Ligure e da lì la 35 bis fino a Pozzolo (11.15) e Frugarolo (11.30). Devieranno poi verso Bosco Marengo (11.35) e lungo la provinciale 154 torneranno a Novi (11.45). A seguire si salirà verso Pasturana (traguardo volante alle 11.55), Francavilla Bisio (12.00), Gavi (12.10), Carrosio (12.17), Voltaggio (12.25) e Fraconalto (12.32). Dopo 60 (dei 192 chilometri in programma) si entrerà in Liguria, con la novità della Madonna della Guardia (ore 14.53) in sostituzione della Bocchetta, chiusa a causa di una frana. La volata finale – se tale sarà – è prevista alle ore 15.30 in via XX settembre, nel centro di Genova.

Anche quest’anno l’elenco dei partenti è di altissimo livello, con tre squadre del “World Tour”, il circuito internazionale che accoglie tutte le migliori formazioni del mondo, e due Nazionali. È stata annunciata, inoltre, la presenza di otto UCI Pro Teams.