È il weekend di Fest’Acos: musica e svago con le associazioni novesi

NOVI LIGURE — Entra nel vivo questo weekend Fest'Acos, la "festa dell'acqua" giunta alla sua ventiquattresima edizione. Sabato 26 giugno sarà il turno della 15esima festa di Ascolta l'Africa, in piazza Dellepiane, a partire dalle 15.00, con Pazzanimazione per bambini, farinata del Banco e la premiazione dei volontari di Fridays for Parco che per quattro venerdì consecutivi hanno pulito il parco Castello in collaborazione con Gestione Ambiente.

In piazza Carenzi, dalle 16, si svolgerà il laboratorio di costruzione di burattini “Il mio Pirù” del maestro Natale Panaro e, a seguire lo spettacolo di burattini “Pirù, demoni e denari” della Compagnia Walter Broggini, in collaborazione con l'Atelier Peppino Sarina di Tortona.

La serata partirà alle 21 con le testimonianze di Ascolta l’Africa ai Giardini Garibaldi per proseguire alle 21.30 con lo spettacolo musicale di Igor Minerva e la band Notte di note, tributo a Claudio Baglioni dal titolo “In questa storia... che è la nostra”. Per motivi di sicurezza i posti sono contingentati, è quindi richiesta la prenotazione (email direzione@acosspa.it o 0143 330935). Il concerto sarà comunque disponibile in diretta streaming sui Canali Youtube e Facebook del Gruppo Acos.

La festa novese proseguirà domenica 27 giugno, dalle 8, al parco Pagella Bottazzi, con una giornata intera di divertimento e svago in compagnia delle associazioni novesi, con gara di pesca, mostre di pittura, gare sportive, ballo,

esperimenti scientifici e animazione per i più piccoli con Pazzanimazione. Il servizio bar sarà gestito dal Gruppo di Volontariato Vincenziano di Novi Ligure.

Tappa successiva sarà Arquata, il 10 luglio, alle 20,15, con il laboratorio di burattini “Allegri fantasmi da paura” del maestro Natale Panaro e alle 21.30 lo spettacolo di burattini “Il castello degli spaventi” della Compagnia Vladimiro Strinati, in collaborazione con l'Atelier Peppino Sarina di Tortona. Per il giorno successivo, domenica 11 luglio, è in programma una camminata fra la rigogliosa natura che circonda la sorgente della frazione di Rigoroso. L’edizione 2021 di Fest’Acos si chiuderà a Ovada il 5 agosto prossimo con la scrittrice Raffaella Romagnolo.