«Feste Pd, i tavoli stoccati in capannoni pubblici». «C'è un contratto d'affitto»

NOVI LIGURE — Il bilancio 2020 di Acos si chiude con un utile di un milione e 922 mila euro, in crescita di oltre 200 mila euro rispetto al milione e 705 mila euro del conto economico 2019.

Un risultato che la Lega rivendica con forza: «Il Pd aveva criticato l’amministrazione comunale, dicendo che l’amministratore delegato Giorgio Pafumi e la presidente Maura Laveroni erano “privi di competenza”. Oggi dimostriamo il contrario e siamo fieri delle nostre scelte».

Contro il nuovo consiglio di amministrazione di Acos, sostiene la Lega, sono comparsi sul web « scritti vergognosi pieni di livore» e «attacchi sul piano personale che lasciano trasparire soltanto tanta frustrazione», perpetrati da «anonimi scrivani che per anni hanno avuto anche in mano le redini della città».

«Noi rispondiamo con i fatti: +217 mila euro – affermano dal Carroccio – In un anno difficile, con una pandemia in atto, esercizi commerciali chiusi, fabbriche a regime ridotto, utenti provati dalle conseguenze del lockdown in seria difficoltà per pagare le bollette, gli “incompetenti” sono riusciti nell’impossibile: chiudere il bilancio di Acos con più di 200 mila euro di attivo rispetto all’anno precedente».

La Lega di Novi sottolinea però come ci siano altre falle aperte («Come ad esempio gli innumerevoli “inesistenti”, quelli cioè che per anni non hanno mai pagato la tassa rifiuti»).

Intervenendo in consiglio comunale, il segretario della Lega Giacomo Perocchio ha anche affermato che nei capannoni dell’azienda è custodito il materiale utilizzato per le feste dell’Unità organizzate dal Pd. Alle accuse ha replicato l’ex sindaco Rocchino Muliere: «Il risultato positivo del bilancio di Acos è frutto dell’impostazione data l’anno precedente dagli amministratori di allora, non è merito dei nuovi vertici. Inoltre per lo stoccaggio del nostro materiale c’è un regolare contratto di affitto».