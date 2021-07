Debora Benincasa porta in scena una giovane Antigone

ARQUATA SCRIVIA — Un grande classico rivisto in chiave contemporanea. È “Antigone - Monologo per donna sola” che andrà in scena domani sera alle 21.30 al teatro della Juta di Arquata Scrivia.

“Antigone” è una storia che attraversa le ossa di una ragazzina magra, di un’eroina spettinata che dal centro della tragedia ti guarda sorridendo. Antigone cerca di uscire dalla sua prigione ridendoci contro, abbassandosi per cambiare punto di vista, ironizzando per alleggerire il dramma. Ma alla fine siamo sempre con lei, proprio lì dove l’avevamo lasciata, con la pistola, il pugnale o la corda in mano, perché lei ha deciso di lottare.

Protagonista sarà Debora Benincasa, che è anche autrice dello spettacolo. La regia sarà affidata a Amedeo Anfuso, mentre Alessandro Rivoir ha firmato la scenografia e Andrea Portioli i costumi. “Antigone” nel 2019 si è aggiudicato il premio Rostagno alla migliore drammaturgia ed è stato selezionato dall’Italian Theatre Festival di New York.

A causa dei posti limitati è consigliata la prenotazione (telefono 345 0604219, biglietto 12 euro). Sempre su prenotazione, è possibile gustare un aperitivo prima dello spettacolo, alle 19.30 (biglietto più aperitivo 20 euro).