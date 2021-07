Rotary, Giulio Raffaghello è il nuovo presidente

NOVI LIGURE — È Giulio Raffaghello il nuovo presidente del Rotary Club di Novi Ligure per l’anno 2021/22. Raffaghello subentra a Monica Sciutto, che ha guidato il sodalizio in uno degli anni più complessi.

«Saranno proposte iniziative in continuità con la strada intrapresa e create nuove occasioni per portare la presenza del Club all’interno del tessuto sociale dove ce ne sia bisogno», ha detto Raffaghello, odontoiatra di 35 anni.

«Ulteriore responsabilità è portata dal rinato Rotaract con i suoi giovanissimi componenti e sarà mio dovere e piacere portare avanti, aiutare, motivare e far crescere in un percorso di grandi soddisfazioni comuni», ha affermato il neo presidente.

L’incontro ha dato anche spazio a un riassunto dell’anno appena trascorso, affidato a Monica Sciutto: «Siamo riusciti a dare risposte concrete alle pressanti esigenze sanitarie della comunità (presidi alla Cri novese, sanificatori al laboratorio analisi dell’ospedale e alle Rsa cittadini, ecografi palmari alla medicina territoriale, sviluppo del Banco Farmaceutico, screening mammografico di prevenzione per le quarantenni) senza dimenticare l’aiuto alle fasce deboli e al volontariato con buoni spesa per famiglie in difficoltà e, non ultima, alla scuola per i tre Istituti Comprensivi novesi. Abbiamo valorizzato la musica e abbiamo contribuito alla pubblicazione del nuovo catalogo del Museo di Pellizza da Volpedo».

In seno alla serata, come di consueto, sono stati assegnati gli annuali Phf (Paul Harris Fellowship Award) a Soci che particolarmente si siano distinti per iniziative e supporto a favore della collettività e del Club Rotary cittadino: Riccardo Dameri, Lorella Falla Roch, Ernesto Fossati, Valentina Filz, Enrico Lovigione, Paolo Reppetti, Alberto Sacchi, Paolo Sbuttoni, Giannandrea Valletta e Luisa Verri.