Oggi in Piemonte 33mila vaccini. Da domani si può cambiare la data di prenotazione

ALESSANDRIA - Sono 33.632 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 21.709 è stata somministrata la seconda dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 5.113 i 16-29enni, 2.905 i trentenni, 3.491 i quarantenni, 8.548 i cinquantenni, 3.966 i sessantenni, 5.167 i settantenni, 921 gli estremamente vulnerabili e 187 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 3.845.211 dosi (di cui 1.339.236 come seconde), corrispondenti al 91% di 4.227.250 finora disponibili per il Piemonte. Oggi sono arrivate, e sono in consegna in queste ore alle aziende sanitarie, 80.100 dosi di AstraZeneca.

Da domani si potrà cambiare la data di vaccinazione sul portale www.ilpiemontetivaccina.it.

Dalle ore 9 di domani, 5 luglio, su www.ilPiemontetivaccina.it si potrà modificare la propria data di convocazione per il vaccino, in caso di necessità per motivi di salute, lavoro, studio o viaggio.

La modifica sarà possibile sia per la data di somministrazione della prima dose sia per quella del richiamo, quest’ultimo naturalmente entro il periodo previsto a livello sanitario in base all’età e al tipo di vaccino. Sarà possibile anticipare o posticipare in base ai posti disponibili.

Oltre il 92% dei piemontesi con più di 50 anni che hanno espresso la volontà di essere vaccinati ha già ricevuto almeno una dose. Più in dettaglio, è stata somministrata almeno una dose al 94,11% degli over80 che hanno aderito alla campagna, al 96,11% dei 70enni, al 94,76% dei 60enni, al 92,62% dei 50enni, all’84,76% dei 40enni, al 73,12% dei 30enni e al 58,8% di coloro che hanno tra 16 e 29 anni.