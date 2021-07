Cit, sul fallimento decisione rinviata. Cauto ottimismo dell'azienda

NOVI LIGURE — Non si sono ancora diradate le nubi sul futuro del Cit. I giudici del tribunale di Alessandria si sono presi ancora qualche giorno per decidere sull’istanza di fallimento dell’azienda di trasporto pubblico.

Dalle parti della società filtra un cauto ottimismo: «Abbiamo presentato la nostra documentazione difensiva – spiega l’amministratore unico Silvio Mazzarello – E il pubblico ministero non ha fatto opposizioni. È un elemento che mi fa ben sperare. Ora le carte sono nelle mani del giudice, che ha preso tempo per valutare il fascicolo».

Leggi anche Istanza di fallimento, il tribunale concede più tempo al Cit

La decisione del tribunale è attesa con ansia dai lavoratori del Cit e dall’amministrazione comunale novese. Il Comune infatti deve versare nelle casse della società i 149 mila euro necessari per la ricapitalizzazione. In mancanza di quei soldi, gli stipendi non possono essere pagati e il futuro stesso dell’azienda è a rischio.

Come ha riferito l’assessore al Bilancio Maurizio Delfino, per il pagamento manca però l’ok di un dirigente comunale. E il semaforo verde non arriverà finché i giudici non avranno a loro volta approvato il concordato proposto dalla società.

Leggi anche Blocco delle corse, gli autobus del Cit fermi per protesta