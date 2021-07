La Sem Cup procede a gonfie vele

FUBINE - Filippo e Jacopo Morelli chiudono davanti a tutti nella quinta tappa della SemCup a Margara, sul percorso che recentemente ha ospitato il Ladies Italian Open e che, a fine luglio, vedrà i protagonisti del circuito pro maschile.

I due sono stati i primi lordi con 21, mentre il netto vincente è di Marco Gatti e Michele Taverna (23), che la spuntano sulle coppie Eraldo Lucenti - Danilo Gelsomino (23) e Anthony Reyes - Alessandro Matarozzo (22). Ai piedi del podio Gian Luca - Tommaso Barberis (21) e Alberto Sacchi - Valter Parodi (20).

Come al solito presenti anche i premi per la prima coppia mista a Massimo Barisone e Barbara Paglieri (22), e per le prime due donne, Esmeralda Masenga e Grazia Alciati (20). Nearest to the pin solo al maschile questa volta per Danilo Gelsomino che al primo colpo ha piazzato la pallina a 1,62 metri dalla buca.

In gara ben ventisei coppie di giocatori e giocatrici, ora l’appuntamento con la challenge ideata da Marco Semino è per venerdì a Serravalle, con cena e premiazione all’azienda Il Poggio di Gavi.