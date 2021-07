Disordini dopo Italia-Spagna, scattano le denunce. E domani controlli straordinari

NOVI LIGURE — Sono state identificate dai Carabinieri alcune delle persone che martedì sera a Novi Ligure hanno festeggiato la vittoria dell’Italia contro la Spagna in modi decisamente “sopra le righe”. In piazza della Repubblica, davanti alla stazione ferroviaria, erano stati svuotati diversi estintori.

I video della bravata erano finiti anche sul web: nei filmati si vedono alcuni giovani in piedi sulla copertura delle scale del parcheggio sotterraneo mentre aprono gli estintori a polvere sulla folla. Il giorno dopo la piazza e l’area dei portici nuovi era stata sottoposta a una pulizia straordinaria, proprio per eliminare tutta la polvere.

I militari della Compagnia di Novi Ligure, al comando del capitano Federico Smerieri, hanno già identificato alcuni dei responsabili, che saranno denunciati per furto aggravato. Le indagini comunque proseguiranno per dare un nome anche alle altre persone coinvolte.

Per domani sera, in occasione della finale degli Europei tra Italia e Inghilterra, i Carabinieri hanno già predisposto un piano di controlli straordinari per fare in modo che – se vittoria sarà, come tutti i tifosi si augurano – i festeggiamenti rimangano nei giusti limiti.