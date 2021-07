Cassano: «Puntiamo alla telemedicina coi finanziamenti del recovery»

CARROSIO — Da alcuni mesi le amministrazioni comunali sono al lavoro per redigere progetti di sviluppo e di tutela da far approvare per ottenere finanziamenti importanti dal Recovery Fund, anche il Comune di Carrosio ha inviato alla Regione le sue proposte fra queste spicca quella relativa alla sanità accessibile (costo 500 mila euro). Ne parla Valerio Cassano, al suo terzo mandato da sindaco del borgo vallemmino.

«Il Comune di Carrosio ha presentato ben 5 progetti relativi al recovery: digitalizzazione, adeguamento infrastrutturale, transizione ecologica, green economy e sanità accessibile. In merito a quest’ultima, la proposta progettuale è scaturita soprattutto dall’esperienza derivante dalla pandemia, che di fatto ha accentuato le difficoltà a fornire le prestazioni sanitarie, soprattutto relativamente alla popolazione anziana dei piccoli centri montani. Il progetto è teso a fornire, attraverso l’allestimento di un laboratorio mobile attrezzato, un’assistenza medica e diagnostica qualificata a distanza, al fine di ridurre il disagio dei pazienti distanti dai presidi ospedalieri, ottimizzando altresì la tempistica a vantaggio della prevenzione. L’obiettivo finale è la realizzazione della telemedicina al servizio dell’intera vallata.

«Sul fronte degli investimenti gli interventi programmati nel bilancio 2021 sono molteplici. Sono di prossimo avvio i lavori di riqualificazione dell’ex bar sulla piazza centrale ed il completamento della ristrutturazione dell’immobile ex asilo, entrambi finanziati con il milione del Terzo Valico. Sono previsti interventi per la messa in sicurezza e salvaguardia del territorio a seguito dei finanziamenti ottenuti dopo gli eventi alluvionali del 2019: si segnalano in particolare 950 mila euro per la manutenzione degli alvei del Lemme e suoi affluenti, e 260 mila euro per l’adeguamento strutturale dei ponti sul rio Croso in strada comunale per Sottovalle».

