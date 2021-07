La banda dei Vigili del Fuoco in concerto per ricordare Matteo, Marco e Nino

BOSCO MARENGO — Appuntamento di livello, sabato 17 luglio alle 21.00, a Santa Croce di Bosco Marengo dove si esibirà la banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, diretta dal maestro Donato Di Martile, con la partecipazione straordinaria del clarinetto solista Rocco Parisi.

Alle 18 il sindaco Gianfranco Gazzaniga incontrerà in municipio i vertici nazionali del dipartimento dei vigili del fuoco che, successivamente, saluteranno il personale impegnato nella manifestazione “Pompieropoli”, riservata ai bambini. Alle 18.30 è prevista la visita al complesso monumentale fatto realizzare da San Pio V nel Cinquecento.

Il concerto di sabato sarà dedicato ai vigili del fuoco Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonio Candido, morti nell'esplosione del cascinale di Quargnento il 4 novembre 2019. Un momento emozionante sarà quello della lettura della Preghiera del vigile del fuoco, a cura di una giovane lettrice che ha seguito laboratori di teatro organizzati dall’associazione Karkadé, Bianca Laura Piccinini di Novi Ligure.

Il concerto è il primo evento della rassegna "I luoghi e la Musica", organizzato dall’associazione Novi Musica e Cultura in collaborazione con Karkadé. Maurizio Billi è direttore artistico della manifestazione. Il suo è un nome ben noto ai novesi: per 18 anni ha ricoperto lo stesso ruolo nel Festival Marenco. Direttore organizzativo dell'associazione è Patrizia Orsini, fino a dicembre 2020 direttrice della biblioteca di Novi. Renzo Piccini è il presidente.

L’evento musicale sarà anche l’occasione per la presentazione in anteprima dell’installazione “The show must go on” dello scultore novese Gianni Noli, dedicata all'amico Poppi Posillipo, creativo novese.

Il concerto si svolgerà all’aperto. In caso di maltempo si terrà all’interno della chiesa di Santa Croce. Saranno anche posizionati dei maxi schermi per coloro che non troveranno posto in chiesa, allestiti nella prestigiosa sala Gorbaciov.