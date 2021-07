Venerdì di Luglio, arriva la "iena" Andrea Agresti con la sua band

NOVI LIGURE — Il weekend a Novi Ligure comincia domani con i Venerdì di Luglio, la manifestazione promossa da Ascom e dal consorzio dei commercianti Cuore di Novi. Domani, 16 luglio, direttamente da Italia 1 arriveranno Le Iene. Andrea Agresti con la sua band che propone blues e rhythm & blues terrà uno spettacolo in piazza Dellepiane. In tutto il centro storico verranno predisposte postazioni per musica a tema, con la distribuzione gratuita di gadget del noto programma televisivo.

Venerdì 23 luglio sarà la volta dello show “Equilibrio”. Sarà una serata dedicata ad artisti straordinari. Si potranno ammirare le acrobazie di Diego Donadonibus con la sua bicicletta insieme agli equilibristi di Fem Spettacoli per il divertimento di grandi e piccini. Nell’ultimo appuntamento con i Venerdì di Luglio farà ritorno in città il mercato di Forte dei Marmi, edizione by night. Nel corso della serata i commercianti novesi proporranno lo “sbaracco” di fine saldi.