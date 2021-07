Turismo, il territorio riparte dal progetto di un albergo diffuso

GAVI — La Regione Piemonte ha approvato la creazione di quattro Distretti del Commercio nel nostro territorio: Novi nel Cuore; Shopping & Natura (Serravalle, Arquata, Val Borbera); Gavishire (Gavi e i comuni della docg); I Borghi dei Campionissimi (Pozzolo capofila con Cassano, Villalvernia, Castellania e Comuni contigui).

Un passaggio importante per fissare nuove strategie per il turismo, di cui si discuterà domani mattina a Gavi, in un meeting che vedrà la partecipazione degli assessori regionali Vittoria Poggio (commercio e turismo) e Marco Protopapa (agricoltura) e di Paola Casagrande, direttore regionale del settore turismo.

All’ordine del giorno della riunione, che si terrà alle 10.00 al teatro Civico di Gavi, la ripartenza dei voucher vacanze (lo scorso anno il consorzio dell’alessandrino ha emesso oltre 2.100 voucher per oltre 5.500 presenze), il recupero di terreni e immobili fatiscenti per lo sviluppo di un “albergo diffuso” e la creazione di un Parco delle Api.

Dopo i saluti del sindaco di Gavi Carlo Massa e del presidente del Consorzio di Tutela del Gavi Maurizio Montobbio, sarà Massimo Merlano (presidente di Ascom-Confcommercio) a raccontare temi e proposte di sviluppo. Tra gli altri relatori Gea Fravega (tourism manager) sul tema degli immobili fatiscenti; Orietta Alice (presidente Coldiretti Novi) tratterà l’agricoltura del futuro; Massimo Martina (chef) parlerà della “bellezza del cibo”; Sabina Piacenti (tourism manager del Serravalle Designer Outlet) parlerà della collaborazione integrata fra commercio e turismo.