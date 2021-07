Inno a quotidianità e allegria: Lastrico e l’omaggio alla vita

ROCCHETTA LIGURE — Una serata all’insegna del buonumore, della spensieratezza e delle risate che solo il talento di Maurizio Lastrico possono suscitare. L’attore comico sarà sabato 24 luglio a Rocchetta Ligure (ore 21.00 al campo sportivo) con lo spettacolo “Nel mezzo del casin di nostra vita”, nel quale commenta, nel suo stile ormai divenuto celebre e ben riconoscibile, la quotidianità in tutte le sue sfaccettature. A organizzare l’evento sono il Comune e la proloco di Rocchetta.

Gli spettacoli di Maurizio Lastrico sono il frutto della sua interazione con il pubblico. La sua sperimentazione sul linguaggio parlato e scritto nasce dall’osservazione di realtà fra loro molto distanti: il mondo dei bar, in cui si mescolano borbottii e luoghi comuni, gli oratori delle parrocchie, i teatri stabili in cui si mettono in scena i grandi classici, le scuole (dell’obbligo e di recitazione), la campagna e la città.

Reciterà i suoi celebri endecasillabi “danteschi”, che mescolano il tono alto e quello basso, che raccontano con ironia di incidenti quotidiani, di una sfortuna che incombe, di un caos che gode nel distruggere i rari momenti di tranquillità della vita. Proporrà inoltre le sue storie condensate, in cui la sintesi e l’omissione generano un gioco comico di grande impatto.

I biglietti dello spettacolo sono in vendita in diverse attività: bar del Ponte ad Albera; bar La Torre e Il Giardino delle Idee ad Arquata; all’area attrezzata di Boscopiano; all’ortofrutta Rocchi di Cabella; tabaccheria Il Quadrifoglio di Cantalupo; Doro supermercato e tabaccheria Il Portone a Rocchetta; Antica Tabaccheria a Novi e Cantieri Sportivi a Tortona. Per informazioni, è possibile contattare i numeri 333 3072319 e 334 6012536.