Parco Castello, a cena sotto le stelle con i ristoratori novesi

NOVI LIGURE — Al parco castello di Novi Ligure tornano le serate gastronomiche sotto le stelle: anche questa estate infatti la proloco proporrà il servizio delivery ai tavoli. Ma con qualche novità, come la collaborazione con enogavi.it, che permetterà di ordinare via internet il vino degustato e riceverlo direttamente a casa.

Ogni sera la proposta gastronomica sarà differente. Al giovedì insolito abbinamento tra gourmet e fast food proposto dal ristorante Dorian Gray, dalla pizzeria Sempre Verde e dalla paninoteca Caffetteria 2020. Al venerdì apericena con Vips, la biologa nutrizionista e l’insegnante di yoga pronti a consigliare una vita sana senza sacrifici. Sabato sarà la volta delle attività di Porta Genova e domenica appuntamento con la merenda sinoira organizzata dalla Cascina Boschetto.

La rassegna proseguirà fino al 15 agosto in date alterne e terminerà con alcune serate dal sapore ligure e altre dedicate alla cucina storica novese e “napoleonica”, in concomitanza con le celebrazioni per i 200 anni dalla morte dell’imperatore.

Valentina Cardone

Domani sera, intanto, al parco castello arriverà Vanja Lasagna, che riproporrà le coreografie andate in scena durante lo spettacolo “Bravissima” e alcuni shooting fotografici. Con lui sul palco ci saranno Giampaolo Cacciatore, Valentina Cardone e il coach di acrobatic break dance Keita insieme alla sua crew Bboys.

«Finalmente si torna a far vivere il Parco – ha dichiarato il presidente della proloco Marco Barbagelata – terminata la pulizia dei volontari, la manutenzione nostra e del Comune il parco è più accogliente e sicuro, pronto per chi vuole godere della sua frescura, del suggestivo paesaggio, dei ricordi e della proposta delle nostre iniziative».