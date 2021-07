Tecnocasa sponsor della Novese femminile

NOVI LIGURE - L’impegno per il territorio e per i giovani Il Gruppo Tecnocasa in provincia di Alessandria è in continua espansione ed in particolare nella zona del novese, dove Tecnocasa e Tecnorete si stanno distinguendo per i servizi e per la professionalità che deriva da una formazione continua. “Siamo una squadra giovane e piena di entusiasmo”, conferma Silvio Guidotti, “l’aspetto generazionale è molto importante perché crediamo nei ragazzi e vogliamo puntare su di loro perché sono

il futuro. Il nostro motto è: se aiuti i giovani aiuti te stesso”.

A proposito di squadra e di giovani, Tecnocasa Novi Ligure ha deciso di sponsorizzare la Novese calcio femminile: “E’ un gesto di vicinanza al territorio, ai giovani e allo sport sano”, prosegue Guidotti. E di questi tempi vedere qualche azienda che

investe sui giovani – professionalmente e sportivamente – non è cosa da poco. Durante le partite casalinghe sarà presente

uno striscione con il logo inconfondibile di Tecnocasa.





Giampiero Gramolotti, presidente della Novese calcio femminile ringrazia per questo sostegno: “La nostra società conta una trentina di tesserate, dai pulcini all’Eccellenza regionale. Il calcio al femminile è una realtà ben presente nel novese e grazie a questo accordo potremmo sviluppare sempre meglio l’attività agonistica”.



