Il Lions club ha donato una Stroke unit alla Neurologia dell’ospedale di Novi

NOVI LIGURE - In presenza del sindaco di Novi Ligure, Gian Paolo Cabella, e del direttore generale dell’Asl Al, Luigi Vercellino, nell’aula magna dell’ospedale ‘San Giacomo’ di Novi Ligure si è svolta la consegna della nuova ‘Stroke unit’ donata dal Lions club di Novi Ligure al reparto di neurologia del ‘San Giacomo’ diretto da Eugenia Rota.

Un apparecchio nuovo perché quello che il reparto ospedaliero aveva precedentemente in dotazione è stato messo a disposizione delle cure per far fronte all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

Negli interventi che hanno pronunciato, il direttore dell’Asl Al, Luigi Vercellino; il direttore sanitario Sara Marchisio; il direttore della struttura di area medica, Federico Nardi; il past governatore del distretto locale del Lions, Gianni Castellani; il past president del Lions club di Novi Ligure e il sindaco, Gian Paolo Cabella, hanno sottolineato gli ottimi rapporti di collaborazione che esistono tra il presidio ospedaliero di Novi Ligure e istituzioni, associazioni di volontariato e popolazione locale che hanno avuto un ruolo positivo determinante nella fase acuta della pandemia e del quale nella circostanza si è fatto portabandiera il Lions club Novi Ligure che ha donato il prezioso strumento. Le funzioni della Stroke unit sono state spiegate ai pazienti dalla dottoressa Eugenia Rota, direttrice della struttura complessa di Neurologia dell’ospedale San Giacomo di Novi Ligure che ha voluto al suo fianco Gian Luca Bruzzone, medico specializzato nell’uso dello strumento che consente di rilevare in continuo i parametri vitali del paziente ed è particolarmente utile per contrastare gli effetti dell’ictus.

La formale consegna è stata effettuata da Luca Picollo, presidente del Lions club di Novi Ligure nell’anno in cui i soci del sodalizio hanno deciso di effettuare la donazione.