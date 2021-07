NOVI LIGURE - Questa sera, venerdì 30 luglio, ultimo appuntamento con “I Venerdì di Luglio”. In programma il Mercatino di Forte dei Marmi che, purtroppo, il Consorzio “Il Cuore di Novi” ha annunciato che non ci sarà. Rimane, invece, lo “sbaracco” da parte dei commercianti novesi. Ogni negozio metterà in super sconto, in bella vista davanti al proprio esercizio commerciale, la propria merce. Sarà l’occasione per fare shopping con le offerte di fine stagione a prezzi scontatissimi.



È previsto anche l’intrattenimento musicale in tutto il centro storico con postazioni fisse nei punti strategici del “cuore” di Novi. Con “I Venerdì di Luglio” la città in questo mese estivo ha ricominciato a vivere e ad animarsi. Ancora una volta i commercianti novesi hanno saputo “adattarsi” al momento non di certo facile vista la pandemia da Covid 19. L’aver saltato una estate, quella del 2020, non ha fatto perdere lo “smalto” a questa manifestazione, promossa da Ascom e “Cuore di Novi” che, da una ventina di anni allieta le calde notti estive novesi, attraverso intrattenimenti di vario genere così da accontentare grandi e piccini. Ora non rimane che dire “arrivederci al prossimo anno” a tutti.

(Foto Clarissa Martin)