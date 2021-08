I calendari dall'Eccellenza alla Prima Categoria

TORINO - In perfetto orario, ecco anche i calendari per i primi quattro campionati regionali: in Eccellenza l'Acqui parte all'"Ottolenghi" con l'Atletico Torino mentre il Castellazzo ospita il Moretta e il derby si giocherà il 24 ottobre in casa dei termali e il 6 marzo 2022 al 'Comunale'.

Eccellenza girone B

In Promozione già dal primo turno è spettacolo: Novese-Valenzana Mado è l'unico derby ma promette scintille. Asca, Gaviese, Luese Calcio Cristo e Ovadese esordiscono in casa, Pastorfrigor Stay sul campo del Pozzomaina e Arquatese dall'astigiana Pro Villafranca

Promozione girone D

Esordio casalingo in Prima Categoria B per la Junior Pontestura che ospiterà la Pro Palazzolo; nel girone G derby Capriatese-Spinettese, Solero-Calliano e Tassarolo-San Giuliano Nuovo.

Prima Categoria girone B

Prima Categoria girone G