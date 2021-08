Barbato e Scavio in concerto per la Mater Lagrimosa

NOVI LIGURE — Simone Barbato e Daniela Scavio saranno i protagonisti stasera alle 21.00 del concerto organizzato a Novi Ligure nella chiesa Collegiata. Barbato, tenore e voce recitante, e Scavio, organo, terranno un concerto con numerosi brani di argomento mariano per celebrare adeguatamente la "Mater Lagrimosa" cara a tutti i novesi.

I brani in duo saranno alternati ad altri per organo solo, per valorizzare al meglio il grande strumento opera della celeberrima ditta "Serassi", uno degli esemplari più rappresentativi dell'intera provincia. In programma musiche di Giovanni Quirici, Andrew Lloyd Webber, Luigi Cherubini, Giovanni Maria Pelazza, G. Caccini/Vavilov (Ave Maria), Vincenzo Petrali, W.A. Mozart (Ave verum), G.M. Pelazza, L. Luzzi, P. Mascagni (Intermezzo dalla Cavalleria Rusticana), Ferdinando Provesi.

Diplomato in pianoforte e canto lirico al conservatorio Vivaldi di Alessandria, Simone Barbato è anche attore e autore. Originario di Ovada, 41 anni, è noto al grande pubblico per la sua partecipazione a trasmissioni televisive come Zelig, Avanti un altro!, Italia’s Got Talent e l’Isola dei famosi.

Anche Daniela Scavio ha compiuto gli studi presso il conservatorio di Alessandria, conseguendo i diplomi in Pianoforte, Organo e Composizione Organistica, e la laurea di secondo livello in Organo Concertistico, sotto la guida di Letizia Romiti, come pure la laurea in Musicoterapia, frequentando corsi pedagogici dedicati al trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento tramite le attività musicali. Ha studiato clavicembalo e affianca a una fitta attività concertistica l’insegnamento e la creazione di musiche originali per documentari.

L’evento fa parte della 42esima stagione di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria, organizzata dagli Amici dell’Organo e sostenuta dalle Fondazioni Crt, Cral, SociAl e dal Gruppo Amag.