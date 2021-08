Elvezia, l'olandesina protagonista in tv ora diventa anche gelato

NOVI LIGURE — L’olandesina dell’Elvezia diventa gelato: il prelibato dolce protagonista anche in tv grazie alla trasmissione di Real Time “Cake Star” ora può essere gustato anche in versione “fredda”. L’idea è venuta a Matteo Calderone, proprietario insieme a mamma Stefania e papà Filippo dello storico locale di viale Saffi a Novi Ligure.

Quello all'“Olandesina” è uno dei gusti speciali proposti dalle gelaterie cittadine in occasione di “Gelato in festa”, la kermesse gastronomica che si concluderà domani insieme alla fiera d’agosto, e che servirà anche a decretare la gelateria più amata dai novesi.

Diversi i locali che hanno aderito alla manifestazione, ciascuno con un gusto unico: Riccardo il gelatiere (viale Rimembranza) propone il Nero Imperiale, alla Giuliateria 1860 (piazza Repubblica) è possibile provare il Biscotto dei Bambini, mentre Parodi (via Girardengo) ha creato le Tentazioni di Gianduia. Il vincitore dello scorso anno, Nicolò Capatti della pasticceria Giardini (via Cavallotti), tenterà il bis con il gusto Pane Burro Marmellata mentre l’Elvezia, come dicevamo, ha puntato sulla sua amatissima olandesina.

Per la pasticceria di viale Saffi però non si tratta dell’unica novità. «Per celebrare la patrona della città abbiamo creato “U panettun d’Nove”: un panettone estivo estremamente soffice, grazie al nostro lievito madre che ha circa sessant’anni, e a ingredienti di qualità come burro d’alpeggio, ananas delle Hawaii, mango latino e bacca di vaniglia bourbon del Madagascar», dice Matteo, che ha ereditato la passione per la pasticceria dal nonno Mario Demicheli, fondatore dell’Elvezia nell’ormai lontano 1962.

