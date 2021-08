Festa d'agosto a Pozzolo con musica, tango e gastronomia

POZZOLO FORMIGARO — Ritorna il classico appuntamento di mezza estate a Pozzolo Formigaro con la “Festa d’Agosto” organizzata dalla proloco in collaborazione con il Comune.

A partire da venerdì 6 agosto e fino a martedì 10, tutto il paese si animerà per offrire occasioni dedicate alla gastronomia, alla musica, allo sport e al piacere di ritrovarsi, con un ricco cartellone di attività. Il cuore della festa sarà, come da tradizione, il castello medievale, con le piazze antistanti e la corte interna, luoghi nei quali sarà allestito il ristorante all’aperto e dove si potrà ascoltare buona musica, assistere a momenti di intrattenimento o passeggiare tra le classiche bancarelle.

«Al nostro ristorante si potranno degustare le classiche specialità gastronomiche, come, fra le tante proposte, ricordo gli agnolotti, la trippa, il fritto misto, gli hamburger, il roast beef e le nuove “sapat ’d Pusso”, una novità da non perdere assolutamente. I posti a sedere sono circa 200. Sarà necessario presentare il green pass per poter accedere al ristorante e per assistere agli spettacoli musicali che si svolgeranno all’interno della corte del castello», spiega il presidente della proloco Giancarlo Goggi.

Il cartellone prevede, per venerdì 6, la musica dal vivo con Gianca e Max, per sabato 7 l’allegria dell’orchestra Graziella Group e per domenica 8 l’appuntamento con lo spettacolo Tango e Folklore, dal classico al contemporaneo, con i musicisti Los Casares Compagnia Libertango. Ospiti d’eccezione della serata saranno Alejandro Pereyra e Vanessa Lamis, campioni nazionali di tango e Makiko Mori, ballerina di tango e folklore.

«Ma la festa non sarà solo intorno al castello, perché chi verrà a trovarci potrà passeggiare per il centro storico di Pozzolo e soffermarsi all’ascolto di musica dal vivo, proposta in diverse postazioni, negli scorci più caratteristici del paese, mentre i bambini si potranno divertire con le giostre che saranno posizionate in piazza Italia», precisa Goggi.

Come d’uso il martedì successivo, 10 agosto, si svolgerà la gara ciclistica organizzata dalla Asd Fornasari Auto. La kermesse si svolgerà in un circuito nelle zone limitrofe al paese, con partenza e arrivo al centro sportivo comunale. Quest’anno la competizione è arricchita dalla presenza dei partecipanti al Giro d’Italia dei veterani dello sport e Pozzolo ne sarà tappa. Sono previste due manche: la prima gara partirà alle 13.45 e sarà riservata ai veterani e la seconda partirà alle 16.45 con i rimanenti partecipanti.