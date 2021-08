Addio a Mario Robbiano, dirigente appassionato

ROMA - Lutto nel mondo del calcio provinciale: si è spento a Roma, dove viveva con la figlia, Mario Robbiano, dirigente che ha segnato il mondo del pallone, piemontese e ligure soprattutto, con molti incarichi.

Origini liguri, per molti anni ha vissuto a Silvano. E' stato presidente della Novese, all'inizio degli Anni Settanta, quando nacque la Gavinovese in C. Due esperienze al Casale, all'inizio degli anni 90, dopo l'uscita di Bocci, e poi nei primi anni 2000, con la presidenza Coppo.

E' stato nell'Omegna e nel Trino, ha collaborato con molti club.

Insieme a 'Il Piccolo' aveva creato 'Il mercatino del calcio dilettantistico', per le trattative di tutte le categorie, dalla Terza alla D, un 'piccolo Gallia' che per una quindicina di anni, a Casale e poi ad Alessandria, all'Hotel San Michele, è stato un punto di riferimento per centinaia di club e moltissimi direttori sortivi, procuratori e calciatori.