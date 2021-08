Incendio in un capannone della discarica Srt

NOVI LIGURE - Un furioso incendio è divampato all’alba nella discarica dei rifiuti urbani di Novi Ligure, dove sta bruciando un capannone in cui erano accatastati legno e materassi della raccolta differenziata in attesa di essere inviati alle ditte specializzate per il loro recupero.

All’interno vi sono anche due mezzi meccanici per lo spostamento dei rifiuti, i cosiddetti ‘ragni’, ormai avvolti dalle fiamme che stanno divorando il capannone. Sul posto sono impegnati carabinieri e vigili del fuoco, che sembrano essere riusciti a circoscrivere l’incendio alla sola struttura da dove è divampato.

Una nube di fumo denso si è levata al cielo nella zona a ovest della città, in strada per Bosco Marengo, dove si trova l’impianto: impossibile, al momento, fare supposizioni sulle cause che possono aver innescato le fiamme, ma i danni saranno ingenti.