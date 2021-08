Betty Boop e Medea, doppio spettacolo a Hortus Conclusus

NOVI LIGURE — Un altro appuntamento con il teatro questa sera a Novi Ligure. Come ogni martedì estivo, infatti, la rassegna culturale Hortus Conclusus propone uno spettacolo teatrale alla corte Solferino. Stasera alle 21.00 tocca a “Che fine ha fatto Betty Boop?” di e con Andrea Benfante e Anna Giarrocco. Lo spettacolo, camuffato da cartone animato, con canzoni cantate dal vivo e attori disegnati e commentati da irresistibili effetti sonori, racconterà la storia di Betty Boop e quella di Hollywood in quei magici anni.

Domani sera la manifestazione organizzata dal regista Andrea Lanza prosegue con il cinema: sarà proiettato “La signora omicidi” del 1955 per la regia di Alexander Mackendrick con Alec Guinnes e Peter Sellers. L’introduzione critica è a cura di Andrea De Rose.

Giovedì alle 21, in collaborazione con il Fai di Novi Ligure, Giorgio Gatti e Isidoro Parodi parleranno di Ugo Rozzo, che è stato uno degli intellettuali più rappresentativi del territorio, tra la seconda metà del Novecento e i primi decenni del nuovo secolo.

Venerdì sera ancora teatro: Elena De Carolis [foto in basso] sarà in scena con il suo “Medea – Live in Corinth – Radio Edit”, uno spettacolo a brani, costruito come un concerto, dove Medea mette in scena, ancora una volta, la sua storia, che si ripete, si trasforma, si intreccia con altre come un sogno.

Tutti gli eventi sono in programma alle 21.00 presso Corte Solferino (con accesso da via Oneto). Il calendario settimanale di Hortus Conclusus però prevede anche altre iniziative, questa volta al pomeriggio: giovedì alle 17.30 l’attrice Isabella Macchi terrà la quarta di cinque lezioni in cui i bimbi incontreranno in prima persona i mondi del circo e del teatro, venerdì alle 18.00 la docente Lucina Alice sarà protagonista di una conferenza sull’attualità dei modelli classici (“È ai greci che torniamo”) mentre sabato alle 17 sarà Elena De Carolis a guidare un laboratorio dal titolo “Raccontare lo sconosciuto”. Il laboratorio si svolgerà facendo delle piccole passeggiate esplorative e annotando ciò che di sconosciuto accade. In un secondo momento i partecipanti condivideranno questi incontri da cui si cercherà di creare una narrazione comune.

L’ingresso agli eventi è riservato ai soci (tessera 15 euro). Necessario esibire green pass.