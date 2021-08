Nuovi intercity, provincia snobbata sulla linea Milano-Genova

Anche se a stagione estiva ben più che inoltrata, alla vigilia di ferragosto Trenitalia ha attivato quattro convogli in più sulle direttrici Torino-Genova e Milano-Genova-Ventimiglia. Fino al 19 settembre, nelle giornate festive e prefestive, sui binari circoleranno due nuove coppie di Intercity.

Sulla Torino-Genova, la partenza del nuovo Intercity è in programma alle 9.20 da Porta Nuova, con arrivo a Principe alle 11.16; fermate intermedie ad Alessandria (ore 10.16) e Novi Ligure (ore 10.33). Da Genova Principe la partenza è prevista alle 15.12 e l’arrivo a Torino Porta Nuova alle 17.15 (fermate a Novi alle 15.48 e ad Alessandria alle 16.03).

Per quanto riguarda la direttrice Milano-Genova-Ventimiglia, la provincia di Alessandria verrà semplicemente saltata a piè pari: niente fermate né a Tortona né ad Arquata Scrivia. L’Intercity in partenza da Milano Centrale alle 11.10 toccherà Pavia, Voghera e poi direttamente Genova e le altre località della Liguria. Lo stesso per il treno che partirà da Ventimiglia alle 16.18 per fare il percorso inverso.