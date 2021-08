Carlo Enrico Grossi, una biografia per immagini

SERRAVALLE SCRIVIA — Carlo Enrico Grossi, medico, docente universitario, ricercatore e scienziato, in vita ha amato Serravalle Scrivia come pochi. La sua famiglia era originaria di Serravalle e da bambino era cresciuto in paese, come sfollato da Genova durante la Seconda guerra mondiale. Oggi la giunta comunale, su proposta dell'associazione Chieketè, ha deciso di dedicargli un'area in via Berthoud.

La figlia Maurizia ne ha curato una videobiografia per l'associazione.