L’ex ristorante diventa laboratorio del Ciampini Boccardo

NOVI LIGURE — Partiranno dopo Ferragosto i lavori di ristrutturazione dei locali dell’ex Bunet così da realizzare il laboratorio enogastronomico dell’istituto Ciampini-Boccardo. L’amministrazione comunale ha già effettuato un sopralluogo e prevede di chiudere il cantiere per l’inizio dell’anno scolastico. Se non ci saranno “intoppi” gli studenti potranno fare finalmente pratica in uno spazio congruo per il loro indirizzo di studio. Nell’ultimo consiglio comunale, è stato approvato che tale opera venga finanziata con 30 mila euro (avanzo vincolato covid). Sono stati poi stanziati 355 mila euro per la sistemazione dell’impianto di sicurezza della biblioteca, tale finanziamento prevede contributi statali pari a 260 mila euro e per la restante parte provento di oneri di urbanizzazione e concessioni edilizie e applicazione di avanzo.

Tra le voci di spesa in parte capitale più significative rientrano gli interventi sulle strade che aumentano di 115 mila euro, oltre ad altri 45 mila euro per manutenzioni, le risorse per acquistare un mezzo per la protezione civile (20 mila euro più altri 20 mila finanziati dalla Regione) e uno scuolabus (40 mila euro più altri 40 mila dalla Regione), l’acquisto di nuove telecamere per la videosorveglianza (20 mila euro), spese per attrezzature informatiche (circa 80 mila euro) e per attrezzature del centro fieristico (30 mila euro). Sono inoltre previsti 50 mila euro a favore della Fondazione “Teatro Marenco” e altri fondi per sport, turismo e cultura.

Per quanto riguarda il sociale, particolarmente significativo è il trasferimento al Csp (consorzio servizi alla persona) di 130 mila euro. Di questi fondi 100 mila euro saranno destinati ad aiutare le famiglie colpite dal covid a pagare le utenze e 30 mila euro per progetti a favore di famiglie con persone disabili.