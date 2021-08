Organi storici, tour di concerti tra Gavi, Voltaggio e Grondona

Gavi, Voltaggio e Grondona. La 42esima Stagione sugli organi storici della provincia di Alessandria compirà un vero e proprio tour fra questi tre borghi, coltivando musica di qualità con eccelsi interpreti, alla ricerca del bello. Si parte oggi, venerdì 27, alle ore 19, proprio da Gavi e al santuario della Madonna della Guardia in quella splendida località che è Valrossara.

Qui si esibirà il polacco Gedymin Grubba che ha già tenuto oltre 2mila concerti in tutta Europa e anche in Nord America, Canada, Messico, Sud America, Sud Africa, Asia, Australia e Nuova Zelanda. Ogni anno si esibisce in un centinaio di concerti in tutto il mondo, non solo come solista, ma anche come musicista da camera, compositore e direttore d'orchestra. Nel 1999, Grubba ha avviato il Festival Internazionale di Musica d’Organo presso la Cattedrale di Pelplin e continua nel ruolo di direttore del festival.

Sabato 28, alle ore 16, la pinacoteca e il convento dei Cappuccini di Voltaggio faranno da cornice al concerto all’harmonium di Anne Page: l’evento sarà l'occasione per inaugurare il restaurato harmonium “Debain”. Nata e cresciuta a Perth, in Australia, negli anni, ha intrapreso una carriera internazionale di recital in molti paesi europei, negli Stati Uniti e in Australia. Dagli anni '80 risiede a Cambridge dove nel 2011/12 ha eseguito l’opera completa per organo di Bach su quattordici strumenti in undici cappelle e chiese. A Voltaggio eseguirà brani di Franck, Guilmant, Matthey, Vierne, Langlais e Rogg.

Domenica 29, alle ore 17.30, a Grondona, nella chiesa parrocchiale, la protagonista sarà sempre Anne Page, che suonerà brani di Bull, Byrd, Handel, Haydn, Mozart e Giovanni Morandi.