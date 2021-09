Raffaella Romagnolo racconta la storia dell'orfano Antonio

POZZOLO FORMIGARO — Oggi, venerdì 3 settembre alle 21.00 nel castello di Pozzolo Formigaro l’assessorato alla Cultura , la biblioteca comunale Caterina De Marco, in collaborazione con l’associazione culturale Librialsole, nell’ambito della manifestazione estiva “Libri in Castello”, presentano l’ultimo libro della scrittrice Raffaella Romagnolo “Di luce propria”.

Romanzo civile ma allo stesso tempo intimo. Sullo sfondo di un'Italia appena nata, l'orfano Antonio viene “scelto” da Alessandro Pavia. Nella sua bottega di Alessandro Pavia, Antonio impara quel che gli servirà a stare al mondo: la magia dell’alfabeto, la passione per la politica, l’amore per la giustizia e soprattutto la nuovissima arte della fotografia. Misture alchemiche, carta albuminata e la luce, la cosa più importante.

Il resto glielo spiega madama Carmen, tenutaria di bordello con il cuore spezzato e un gran talento per gli affari. Sono tempi decisivi, quelli, e anche Pavia ha una missione: la folle, visionaria impresa di ritrarre uno per uno i Mille che con Garibaldi fecero l’Italia. A Borgo di Dentro, un pugno di case sulle colline piemontesi, ne ha scovati addirittura quattro. Il leitmotiv del romanzo è la luce. Per Antonio è una preziosa alleata per compiere una missione apparentemente impossibile: fermare la vita.