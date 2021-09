A fuoco il tetto di una casa tra i boschi di Voltaggio

VOLTAGGIO - È stato domato l’incendio divampato nella tarda mattinata alla cascina ‘Tana’ situata in val Brigna, nel comune di Voltaggio, dove è andato a fuoco il tetto di una abitazione. Le fiamme hanno rapidamente avvolto ottanta metri quadrati della copertura della casa a due piani, per contenerle si è reso necessario l’intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco partite da Novi Ligure, Alessandria, Busalla e di quella dotata di autoscala.

Il fuoco innescato per cause tuttora al vaglio degli esperti di vigili del fuoco e carabinieri si è esteso anche alle sterpaglie adiacenti all’abitazione, ma è stato circoscritto e poi spento prima che raggiungesse la sede della ditta Schiavo che si trova a poche decine di metri.

In seguito all'abbondante uso di acqua l’alloggio al primo piano, quello più vicino al tetto, è stato dichiarato momentaneamente inagibile in attesa delle opportune verifiche statiche. I danni sono ingenti, ma fortunatamente non si registrano feriti.