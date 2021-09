Musica, aperte le iscrizioni nelle due scuole cittadine

NOVI LIGURE — Aperte a Novi Ligure le iscrizioni alle due scuole di formazione musicale che la città può vantare: l’istituto Casella, che ha sede presso l’ex caserma Giorgi di via Verdi, e l’Accademia Musicarte, aperta nei locali della parrocchia di piazza Sant’Andrea.

All'Istituto Casella, i corsi riguardano sia musica classica (pianoforte, canto lirico, chitarra classica, violino, viola, violoncello, contrabbasso, flauto, clarinetto, tromba, corno, arpa, teoria e ritmica, armonia, composizione, storia della musica, esercitazioni corali, musica per archi e musica per fiati) che la musica moderna (canto moderno, chitarra elettrica, chitarra acustica, basso elettrico, batteria e percussioni, sassofono, fisarmonica, musica d’insieme e avviamento al jazz).

Inoltre sono organizzati percorsi di apprendimento musicale per bambini da 0 a 8 anni d’età, corsi di formazione di base per la preparazione agli esami di ammissione al triennio specialistico al Conservatorio e corsi amatoriali per adulti. Sarà possibile incontrare i docenti a partire da venerdì 24 settembre, mentre le lezioni inizieranno venerdì 1° ottobre. La segreteria rimane aperta martedì, mercoledì e giovedì dalle 17 alle 19.

All’Accademia Musicarte sono aperte le iscrizioni ai corsi per propedeutica musicale, coro di voci bianche, coro giovanile, canto solistico, corsi di strumento, teoria, ritmica e percezione musicale e lezioni per adulti.

Domenica 19 settembre l’Accademia organizza un open day per visitare la scuola durante il quale dalle 15 alle 18 sono in programma gli incontri con i docenti, lezioni ed esibizioni musicali e alle 18 l’esibizione dei docenti sarà aperta al pubblico. Le iscrizioni si possono effettuare presso la segreteria il martedì e il giovedì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10.30 alle 12.30 e le lezioni incominceranno venerdì 1° ottobre.