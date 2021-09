Rocco Tanica, il musicista delle Storie Tese si racconta in uno show

GAVI — Comico, autore televisivo e tastierista di “Elio e le storie tese”, Rocco Tanica sarà domenica 12 settembre al teatro Civico di Gavi (ore 21.00) per portare in scena “Lo sbiancamento dell’anima”, uno spettacolo che nasce dall’incontro tra l’omonimo libro e “La valigia dell’artista”, il talk show che nei mesi di lockdown il Teatro della Juta ha ideato per rimanere in contatto con i propri spettatori. Sul palco a condurre la serata Michele Puleio che affiancherà il suo ospite in un viaggio fatto di aneddoti, canzoni e oggetti.

Sergio Conforti, in arte Rocco Tanica, nasce a Milano nel 1964 e dal 1982 fa parte del gruppo Elio e le storie tese. Che fosse destinato alla musica lo si era capito fin dall’età di 7 anni, quando inizia a frequentare il Conservatorio di Milano. Ha collaborato con numerosi cantanti italiani di alto profilo, tra cui Fabrizio De André, Roberto Vecchioni, Francesco De Gregori, Francesco Guccini e molti altri.

Al cinema appare nel film “Asini” dell’amico e collega Claudio Bisio (1999) e in “Il cielo è sempre più blu” di Antonello Grimaldi (1996). Come autore televisivo, nel 2007-2008, ha collaborato alla trasmissione “Quelli che il calcio”, e in seguito si è dedicato a “Zelig Circus” (nota la sua imitazione parodica del cantante Ivano Fossati). Inoltre interpreta il personaggio di Sergione, nel programma “Scorie” di Nicola Savino e conduce il “Quasi Tg” nel programma di Crozza.

Consigliata la prenotazione (345 0604219), necessario esibire green pass.