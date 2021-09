Settimane Musicali, a San Remigio "l'eterno dilemma fra Liszt e Chopin"

PARODI LIGURE — “Chopin e Liszt: l’eterno dilemma” è il titolo del recital pianistico che Alessandro Marano terrà domani sabato 11 settembre nella splendida abbazia di San Remigio, a Parodi Ligure. L’appuntamento fa parte delle Settimane Musicali Internazionali organizzate dall'associazione Musica & Cultura Pentagramma.

L'obiettivo importante è quello di raccogliere fondi da destinare alla Lilt per il sostegno alla lotta contro i tumori in ambito provinciale. I proventi delle offerte d’ingresso ai concerti verranno infatti devoluti alla sezione novese della Lega italiana per la lotta ai tumori.

Il programma prevede due Valzer op. 69 n. 1 in la bemolle maggiore “L'Adieu”; n. 2 in si minore; Mazurca op. 33 n. 1; Mazurca op. 67 n. 2 e Ballata n. 1 op. 23 di Chopin; Ballata n. 2 di Lisz; Danza sacra e duetto finale dell’Aida e Fantasia su temi dell'opera Rienzi di Wagner e Liszt.

Per assistere al concerto, è necessario prenotare (334 9465142 o 342 6264764).