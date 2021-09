Nuovo orario pomeridiano per i tamponi antigenici gratuiti

ALESSANDRIA - In concomitanza con l’avvio dell’attività scolastica, l'Asl di Alessandria ha rimodulato gli orari in cui è possibile usufruire dei tamponi antigenici per il personale della scuola e per gli studenti.

Per agevolare il più possibile l’accesso a questa iniziativa di prevenzione prevista nell’ambito del Piano Regionale Scuola Sicura, nel corso della settimana l’attività di screening sarà disponibile nel pomeriggio con orario 14:00-17:00.

L’iniziativa è riservata agli studenti dai 6 ai 19 anni; al personale scolastico e della formazione professionale (docente e non docente) e agli autisti e i controllori del trasporto scolastico locale.

I tamponi antigenici rapidi verranno effettuati gratuitamente con il nuovo orario pomeridiano da martedì 14 fino a venerdì 17 settembre presso i seguenti Hotspot: Alessandria, via Palermo 17 da lunedì a venerdì 14:00 – 17:00; Tortona, via Milazzo 1

da lunedì a venerdì 14:00 – 17:00; Acqui Terme, via Alessandria 1 da lunedì a venerdì 14:00 – 17:00; Casale Monferrato

Piazza D'armi 1, da lunedì a venerdì 14:00 – 17:00; Novi Ligure, via Papa Giovanni XXIII, 1 da lunedì a venerdì 14:00 – 17:00.

Da fine settembre verranno avviati altri programmi di screening gratuiti su base volontaria, sempre secondo quando indicato dal Piano Scuola Sicura consultabile sul sito della Regione Piemonte cliccando qui