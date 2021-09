Una festa dello sport ricordando Parodi e Barbagelata

NOVI LIGURE — Sottolineare l’importanza dello sport in questo difficile momento di emergenza sanitaria. È questo il principale obiettivo della “Giornata dello Sport” che si terrà a Novi Ligure sabato 18 settembre. La manifestazione, organizzata dall’assessorato allo Sport e dalla Consulta sportiva comunale, vedrà protagoniste tutte le varie associazioni del settore che operano in città.

Sono tre i momenti che caratterizzeranno la giornata. Alle 10.30 il Museo dei Campionissimi ospiterà Luca Lovelli, giornalista freelance, che racconterà la sua recente esperienza come inviato alle Olimpiadi di Tokyo. A intervistarlo sarà Massimo Delfino, Caposervizio per La Stampa. All’incontro parteciperà anche un ospite d’eccezione: il judoka novese Luigi Guido, responsabile della Federazione Italiana Arti Marziali, che si collegherà dal centro sportivo dell’Acqua Acetosa di Roma.

Si prosegue alle 12 con la cerimonia di intitolazione del pattinodromo “Giovanni Parodi” e del palazzetto dello sport “Gilberto Barbagelata”.

Palazzetto e pattinodromo, gli impianti intitolati a Barbagelata e Parodi La giunta ha dato l'assenso: così saranno ricordate due storiche figure novesi. Ora manca solo l'ok della prefettura

La giornata terminerà con la sfilata delle società sportive novesi che partirà alle ore 16 dai Giardini di viale Saffi e, dopo aver percorso via Girardengo, si concluderà in piazza Dellepiane. Qui i rappresentanti delle società leggeranno un breve comunicato per ribadire il significato della giornata e l’impegno a garantire il massimo rispetto delle norme anti contagio nello svolgimento delle attività sportive.