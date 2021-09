Under 12, Novi è campione d'Italia

NOVI LIGURE - Una giornata che a Novi sarà ricordata a lungo: l'intitolazione ufficiale del palazzetto dello sport a Gilberto Barbagelata, figura simbolo di tutto il movimento e del volly in provincia (e non solo) e lo scudetto tricolore conquistato dalla formazione Under 12 maschile, alle finali nazionali.

La squadra che a luglio aveva vinto il titolo in Piemonte ha fatto percorso netto: ad Assisi cinque successi nella Coppa Italia S3 (la nuova denominazione del minivolley), formula 3 contro 3.

Nel girone di qualificazione i successi su Vittorio Veneto, 2/0 (15/11 15/9), e Arco Riva, 2/1 (15(5, 14/15, 15/7), unico set ceduto. Pass per i quarti di finale, in cui i novesi eliminano Volley Lube, ancora 2/0 (15/9, 15/12). In semifinale un'altra affermazione netta, 2/0 su Volley Padova, 15/6 15/7.

In finale grande determinazione e punti vincenti al momento giusto contro Cus Genova, 2/0, 15/5 15/10, e poi grande festa per il primo posto in Italia. Il futuro del volley novese è in ottime mani.