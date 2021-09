Tiro a segno, Palella tre volte sul podio ai nazionali di Milano

NOVI LIGURE — Prosegue il momento di grazia per la sezione del Tiro a segno nazionale di Novi Ligure. Michele Palella torna infatti dai Campionati italiani juniores Uits di Milano con tre medaglie conquistate in quattro gare: d’argento alla pistola automatica e di bronzo alla pistola sportiva e alla pistola libera. Per una manciata di punti non è riuscito a salire sul podio della pistola standard, in cui si è piazzato quinto.

Michele Palella, classe 2002, a maggio aveva già conquistato la medaglia di bronzo agli Europei di tiro a segno di Osijek, in Croazia. Ora il 19enne è atteso dalla prova più dura: i Campionati mondiali juniores Issf che si svolgeranno a Lima dal 27 settembre al 10 ottobre. Palella farà parte della pattuglia dei 17 azzurri e gareggerà sui 25 metri con la pistola automatica.

Sempre a maggio, la storica tiratrice del Tsn novese Patrizia Cabras ha ottenuto il record Italiano master per la categoria carabina aria compressa a 10 metri.