Mountain bike, i Cinghiali in evidenza anche sotto la pioggia

CASTELVECCHIO PASCOLI (LUCCA) — Ultime pedalate per gli atleti dei Cinghiali, la scuola di mountain bike di Novi Ligure. È giunta infatti alla conclusione anche la Coppa Italia giovanile di Mtb con l’ultima prova disputata in Toscana, a Castelvecchio Pascoli.

I biker della squadra novese hanno dimostrato di sapersela cavare anche sotto la pioggia battente. Ottima la gara nella categoria Esordienti 1 con Leonardo Focante che ha conquistato una 15esima posizione di tutto rilievo. Buona anche la gara di Amedeo Chiappuzzo, che ha stretto i denti e tagliato il traguardo in 34esima posizione, nonostante un piccolo infortunio.

Mountain bike, settembre inizia bene per gli atleti dei Cinghiali La scuola novese ancora una volta prima al Trofeo Primavera regionale. A Clusone bene Pichetto (Esordienti) e Moncalvo (Allievi)

Sempre di alto livello anche le performance di Pietro Moncalvo tra gli Allievi primo anno. Veloce con una guida pulita anche su terreni difficili, porta a casa un notevole 14esimo posto finale. Per Esordienti e Allievi prossima gara domenica ad Andora, in Liguria.

Amedeo Chiappuzzo

Sole e terreno ideale in quel di Rosta vicino a Torino dove hanno corso le categorie dei Giovanissimi, bambini e bambine dai 7 ai 12 anni. Il numeroso gruppo della scuola di Novi Ligure sta dimostrando di avere acquisito grande tecnica grazie al lavoro che stanno portando avanti gli istruttori del sodalizio. Ottime prestazioni in tutte le categorie che hanno portato il gruppo a conquistare la seconda piazza di giornata alle spalle della squadra di casa. I Cinghiali rimangono comunque saldamente in testa alla classifica del Mtb Trophy 2021. Per loro la stagione si protrarrà ancora per tutto il mese di ottobre, con la gara conclusiva del challenge che verrà proprio organizzata dalla scuola di Novi Ligure, con una grande festa finale che si svolgerà nel Parco Castello il 24 ottobre.

Pietro Moncalvo