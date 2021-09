Omicidio di Ilaria Alpi, il teatro che risveglia le coscienze

ARQUATA SCRIVIA — Gli ultimi anni di Ilaria Alpi, la giornalista italiana uccisa in Somalia, sono raccontati in “Lo schifo”, lo spettacolo che andrà in scena venerdì 1° ottobre al teatro della Juta di Arquata Scrivia (ore 21.00).

Il testo di Stefano Massini racconta senza nessuna retorica celebrativa gli ultimi anni della giornalista del Tg3 e lo fa attraverso una ricostruzione emotiva, lirica, espressionista: immagini, suoni, lettere, segni. Ilaria Alpi venne uccisa il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, insieme al cineoperatore Miran Hrovatin, mentre stava indagando su un traffico di armi e di rifiuti tossici.

Lo spettacolo “Lo Schifo. Omicidio non casuale di Ilaria Alpi nella nostra ventunesima regione” portato in scena dalla compagnia Teatro Bresci procede per frammenti, come un rebus, un anagramma da risolvere, un puzzle da ricomporre per scoprire insieme alla protagonista l’origine dello “schifo”.

In scena Ilaria è Anna Tringali e Anna è Ilaria in un intenso doppio dialogo con sé stessa e con i suoi ricordi faccia a faccia con la morte. Una storia che tutti dovrebbero vedere, che tutti dovrebbero conoscere oggi più che mai.