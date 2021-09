Sgheiz, Capuzzo e Moncalvo a Roma per l'Anci: "Il futuro è adesso"

ROMA - Guido Capuzzo, vicepresidente del consiglio comunale di Valenza, Anna Sgheiz, consigliere a Tortona ed Edoardo Moncalvo, membro del parlamentino di Novi Ligure, tutti esponenti della Lega, hanno partecipato nello scorso fine settimana in rappresentanza dei loro comuni all'XI assemblea dell'Anci.

«Una due giorni molto impegnativa. Tanti i temi toccati, con focus principale la ripartenza del post Covid. Una sfida per il futuro il Pnrr con i fondi europei del Next gen Ue, investimenti in cambio di riforme strutturali, investimenti sul medio lungo termine i maggiori beneficiari saranno le generazioni di giovani attuali, per mettere in atto questo grande piano di ripartenza e messa in sicurezza dei nostri territori, ripartenza del tessuto socioeconomico nazionale. Non si potrà prescindere dalla centralità dei giovani amministratori locali, il ponte di collegamento tra le istituzioni e i giovani cittadini che vivono nelle nostre comunità, un ruolo centrale in questa grande sfida che ci viene posta dall’Unione europea. Il futuro è adesso, non bisogna fermarsi» dichiarano dopo l'appuntamento.