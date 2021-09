Carambola mortale in autostrada: ecco chi è la vittima

NOVI LIGURE - E’ il milanese Luciano Margoni, 72 anni, la vittima dell’incidente stradale verificatosi ieri mattina (martedì) nel tratto in cui la bretella autostradale Predosa - Bettole attraversa il territorio di Novi Ligure.

L’uomo era alla guida di una Peugeot 307 quando, per ancora al vaglio della Polstrada di Ovada, è entrato in collisione con un mezzo pesante per poi finire contro un altro Tir che viaggiava nella stessa direzione di marcia (verso la A26).

Luciano Margoni, che viaggiava da solo, è morto sul colpo. Il 72enne abitava a Bresso (Mi).