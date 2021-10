«L'accoglienza ci ha conquistati, ora vogliamo vivere qui»

NOVI LIGURE — Da Nottingham a Novi Ligure per cambiare vita. Antonio e Kate hanno deciso di trasferirsi dal Regno Unito in Italia e hanno scelto questo angolo della provincia di Alessandria. «Novi ci piace molto, è una cittadina a grandezza d’uomo e i novesi sono molto accoglienti». Antonio e Kate non hanno dubbi, vogliono vivere a Novi Ligure e stanno già cercando casa nel centro storico. «Io conosco questa zona da quando ero bambino - spiega Antonio - mio padre è emigrato dalla Puglia nel 1954 in Inghilterra mentre i suoi fratelli erano venuti qui».

Antonio, di professione interprete, ha conosciuto quella che sarebbe divenuta sua moglie in Belgio nel 1990. «Poi ci siamo trasferiti in Inghilterra ma in Italia con i nostri tre figli siamo sempre venuti e anche a mia moglie Novi è piaciuta». Ciò che rallenta il trasferimento della coppia inglese è la burocrazia. «Purtroppo anche se io sono italiano - spiega Antonio - e ho il passaporto italiano è difficile aprire un conto in banca così come avere il codice fiscale».

Burocrazia a parte Kate e Antonio hanno deciso di vivere in un luogo tranquillo e geograficamente ben collocato. «Da qui siamo già andati a visitare Genova, Torino e si raggiungono anche altre città in poco tempo. In Inghilterra vivere nelle grandi città è caotico e costoso. Non vogliamo, comunque, chiudere casa a Nottingham: trascorreremo una parte dell’anno qui e una parte in Gran Bretagna».